Tweede goud voor Van 't Wout op EK shorttrack

DRESDEN (ANP) - Jens van 't Wout heeft bij de Europese kampioenschappen shorttrack in het Duitse Dresden zijn tweede gouden medaille veroverd. Dat deed de in Laren geboren shorttracker op de 500 meter. In de finale kwam hij kort voor het einde in botsing met de Pool Michal Niewinski, maar een straf bleef uit.

Achter Van 't Wout (23) werd de Italiaan Pietro Sighel tweede. Het brons was voor de Fransman Quentin Fercoq.

Eerder pakte Van 't Wout al het goud op de 1500 meter. In een finale met drie Nederlanders was Van 't Wout, in 2023 al Europees kampioen op die afstand, de snelste. De Belg Stijn Desmet en de Nederlander Sven Roes eindigden gedeeld tweede. Voor de 25-jarige Roes was het zijn eerste individuele medaille op een EK. Daan Kos finishte als vijfde.