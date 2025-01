Bitcoin flirt met nieuwe records in aanloop naar inauguratie Trump

De bitcoin is in de week voorafgaand aan de inauguratie van Donald Trump ruim 10 procent meer waard geworden. Volgens cryptoplatform CoinMarketCap was een bitcoin zaterdagmiddag rond de 104.000 dollar waard. 's Werelds bekendste cryptomunt nadert daardoor het record van ruim 108.000 dollar dat in december werd gevestigd.

De bitcoin is sinds de verkiezingsoverwinning van Trump flink meer waard geworden. Sinds november schommelt de waarde rond de 90.000 tot 100.000 dollar. Beleggers verwachten dat Trump de regelgeving rond digitale munten gaat versoepelen. Zo heeft hij tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd van de Verenigde Staten een wereldwijde "cryptohoofdstad" te maken.

De vooruitzichten voor de bitcoin in 2025 lopen sterk uiteen. Sommige kenners verwachten dat de prijs kan terugzakken naar 70.000 tot 80.000 dollar, in afwachting van de plannen van Trump. Cryptominer Blockware voorspelde eerder juist dat de prijs in het nieuwe jaar tussen de 150.000 en 400.000 dollar zal uitkomen.