ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tweevoudig olympisch skikampioene Gisin zwaar ten val in training

Sport
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 14:17
anp111225124 1
ST. MORITZ (ANP/DPA) - Tweevoudig olympisch kampioene alpineskiën Michelle Gisin heeft tijdens een training in het Zwitserse St. Moritz een ernstige val gemaakt.
De 32-jarige Gisin was bezig met een training ter voorbereiding op de wereldbekerwedstrijden van komend weekend. De Zwitserse botste met hoge snelheid tegen een veiligheidshek en werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Haar toestand is onduidelijk.
Gisin won in 2018 en 2022 olympisch goud op de combinatie in het alpineskiën. Tijdens de Spelen van Beijing werd ze in 2022 ook derde op het onderdeel super-G.
Vorige maand werd bekend dat de Zwitserse Lara Gut-Behrami haar olympische titel op de super-G niet kan verdedigen vanwege een knieblessure.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

Trump-health-checkup

Naar Amerika op vakantie? Dan moet je binnenkort mogelijk 5 jaar aan socialmedia-geschiedenis overhandigen, en meer

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

gletsjers op groenland smelten sneller dan gedacht1699382688

Deense veiligheidsdienst bezorgd om VS: 'dreiging van spionage en beïnvloeding in alle delen van het koninkrijk'

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

Loading