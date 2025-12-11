Tweevoudig olympisch skikampioene Gisin zwaar ten val in training

ST. MORITZ (ANP/DPA) - Tweevoudig olympisch kampioene alpineskiën Michelle Gisin heeft tijdens een training in het Zwitserse St. Moritz een ernstige val gemaakt.

De 32-jarige Gisin was bezig met een training ter voorbereiding op de wereldbekerwedstrijden van komend weekend. De Zwitserse botste met hoge snelheid tegen een veiligheidshek en werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Haar toestand is onduidelijk.

Gisin won in 2018 en 2022 olympisch goud op de combinatie in het alpineskiën. Tijdens de Spelen van Beijing werd ze in 2022 ook derde op het onderdeel super-G.

Vorige maand werd bekend dat de Zwitserse Lara Gut-Behrami haar olympische titel op de super-G niet kan verdedigen vanwege een knieblessure.