Duitsland wil minder bezwaarmogelijkheden rond infraprojecten

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 14:37
anp111225125 1
BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - Duitsland gaat het moeilijker maken voor milieuorganisaties om te procederen tegen infrastructuurprojecten. In plannen voor een nieuwe wet staat dat bezwaar alleen nog mogelijk wordt als een partij dat eerder in de planningsfase ook al heeft gedaan. Dit moet gaan gelden voor met name werkzaamheden aan wegen en kanalen.
Op die manier wil de regering van bondskanselier Friedrich Merz de werkzaamheden aan de infrastructuur versnellen. Berlijn investeert de komende jaren vele miljarden euro's om de verouderde wegen en spoorlijnen te vernieuwen. Dit moet de gestagneerde economie van Duitsland een impuls geven.
Door de nieuwe wet moeten infrastructuurprojecten vanwege het maatschappelijk belang in de vergunningverlening voorrang krijgen op andere projecten. Voor het elektrificeren van spoorlijnen tot 60 kilometer is niet langer een milieueffectrapportage nodig, ook om de procedures te versnellen. Het wetsvoorstel wordt voor eind februari ingediend.
