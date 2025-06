Nederlandse militairen kunnen niet weg uit Irak door oorlog

DEN HAAG (ANP) - Militairen van de Luchtmobiele Brigade in Irak kunnen door de oorlog tussen Israël en Iran het land niet verlaten. Zij waren daar voor de beveiliging van de NAVO-missie, maar de Nederlandse bijdrage is inmiddels overgenomen door een ander land. Voor de missie zijn maximaal 145 'Rode Baretten' in Irak.

Ze kunnen niet weg omdat het luchtruim boven Irak gesloten is door de oorlog, aldus Defensie donderdag. Intussen kijkt het ministerie naar alternatieve mogelijkheden om het land te verlaten.