Twijfels bij Van der Poel over kansen in vijftiende etappe Tour

MURET (ANP) - Mathieu van der Poel weet niet of hij zondag in de vijftiende etappe van de Tour de France een hoofdrol kan vervullen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck heeft al enkele dagen last van een verkoudheid. "Ik herstel niet zo goed, het is een vraagteken hoe het gaat vandaag", vertelde hij tegen tv-zender Sporza.

De rit naar Carcassonne is er een die hem moet liggen. "We hebben deze rit wel omcirkeld. Misschien kunnen we met Kaden Groves (zijn Australische ploeggenoot) er iets van maken. Maar als ik me niet goed voel, wil ik me sparen."

Op 50 kilometer van de finish ligt bovendien een klim van de tweede categorie. "Het eerste stuk is extreem lastig", weet Van der Poel. "Het hangt ervan af met welke renners je daar rijdt. Ben je met betere klimmers op pad, dan kun je gelost worden."

Van der Poel werd donderdag gestoken door een insect, dicht bij zijn oog. "Dat gaf een zwelling. Ik had het gevoel dat mijn lichaam er ook tegen vocht om dat gif af te drijven. Dat kost ook energie."