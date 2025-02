UCI verbiedt gebruik koolstofmonoxide door wielrenners

ARRAS (ANP) - De internationale wielrenunie UCI heeft een verbod uitgevaardigd op het gebruik van koolstofmonoxide door renners. Daarmee wil de bond de gezondheid van de renners beschermen, meldt de UCI na een tweedaags congres in Arras, nabij de locatie voor het WK veldrijden.

Met koolstofmonoxide zouden de voordelen van een hoogtestage gesimuleerd kunnen worden, met als doel de maximale zuurstofopname in het bloed te verhogen. Volgens de bond is er te weinig bekend over de effecten van het inhaleren van het middel op de lange termijn en is er tegelijkertijd kans op bijwerkingen zoals hoofdpijn en overgeven. Het verbod gaat in op 10 februari.

Het nieuwe reglement verbiedt het bezit van in de handel verkrijgbare herbeademingssystemen aangesloten op zuurstof- en koolmonoxideflessen. Dit verbod geldt voor alle licentiehouders, ploegen en/of instanties die onder de UCI-reglementen vallen en voor iedereen die dergelijke apparatuur zou kunnen bezitten namens renners of ploegen.

Het blijft wel toegestaan koolmonoxide onder toeziend oog van een medische professional eenmalig te gebruiken om bloedwaarden te meten. Dat mag zo nodig na twee weken nogmaals worden herhaald.