Schaatsster Beune hersteld voor 3000 meter in Salt Lake City

Sport
door anp
maandag, 10 november 2025 om 19:32
anp101125163 1
SALT LAKE CITY (ANP) - Schaatsster Joy Beune is voldoende hersteld om vrijdag bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City van start te gaan op de 3000 meter. Dat meldt schaatsbond KNSB.
Beune meldde zich anderhalve week geleden op de tweede dag van de NK afstanden af voor de 3000 meter vanwege ziekte en ging ook een dag later op de 5000 meter niet meer van start. De regerend wereldkampioene op de 3000 meter van team IKO X2O kreeg van de selectiecommissie van de schaatsbond een aanwijsplek voor de 3000 meter in Salt Lake City. De bond meldde dat op 9 november nog werd gekeken of Beune voldoende hersteld was.
De schaatsster start in Salt Lake City ook op de 1500 meter waarop ze zich al had gekwalificeerd en op de ploegenachtervolging.
