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US Open begint dinsdag voor Van de Zandschulp, De Jong en Rus

Sport
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 10:21
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NEW YORK (ANP) - Tennissers Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus beginnen dinsdag aan het hoofdtoernooi van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De Nederlanders werden eerder al gekoppeld aan een tegenstander en hebben nu ook een locatie en tijd toegewezen gekregen.
Van de Zandschulp speelt dinsdag in de eerste ronde de vierde en laatste partij op court 5 tegen de Brit Jan Choinski. De Jong is in de tweede partij op court 10 aan de beurt, zijn tegenstander is de Italiaan Francesco Passaro. Rus, die zich via het kwalificatietoernooi plaatste voor de US Open, speelt de derde partij op court 7 tegen Leolia Jeanjean uit Frankrijk. Op de banen waar de Nederlanders in actie komen, wordt vanaf 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd) gespeeld.
Maandagavond en -nacht komen Tallon Griekspoor en debutant Anouk Koevermans al in actie.
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