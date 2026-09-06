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Van Aert sprint in Córdoba naar tweede etappezege in Vuelta

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 17:50
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CÓRDOBA (ANP) - Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Vuelta. De 31-jarige Belg van Visma - Lease a Bike was na 110,2 kilometer tussen Palma del Río en Córdoba de beste van een kopgroep van vijf renners.
Van Aert won de sprint voor de Italiaan Alessandro Romele en zijn landgenoot Thibeau Nys. Hij had eerder de dertiende etappe in de Vuelta gewonnen en zorgde voor de vijfde ritzege voor zijn ploeg. Met de overwinning verstevigde de Belg zijn leidende positie in het puntenklassement.
De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Spanjaard Enric Mas van Movistar.
De renners hebben maandag een rustdag. De Vuelta gaat dinsdag verder met een rit met een relatief vlakke finale.
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