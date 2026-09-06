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Verstappen is blij met zijn podiumplaats in GP van Italië

Sport
door anp
zondag, 06 september 2026 om 17:50
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MONZA (ANP) - Max Verstappen was tevreden met zijn derde plaats in de Grote Prijs van Monza. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon zijn zege van afgelopen jaar geen vervolg geven, omdat de Mercedessen van Kim Antonelli en George Russell te snel waren. "Ik ben blij met de derde plaats en dat ik het podium gehaald heb", zei de coureur die als vijfde was gestart. Antonelli pakte de zege.
"Over het geheel gezien was de topsnelheid niet in ons voordeel vandaag", zei Verstappen in het flashinterview na afloop. "Zij waren iets te snel en voor mij was het zaak om erbij te blijven."
De Red Bull-coureur zei dat hij vaak buitenom had ingehaald, omdat hij in bochten 2 en 4 problemen had met de inzet van de energie van zijn batterij. "Toen ik de aansluiting verloor, heb ik verder mijn eigen race proberen te rijden. Ik had nog een spannend moment in bocht 2 en verloor daar bijna de controle. Ineens had ik de McLarens weer achter me zitten, maar ik kon gelukkig bij hen wegrijden."
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