Van Ass stopt als bondscoach Nederlandse hockeysters

UTRECHT (ANP) - Paul van Ass stopt als bondscoach van de Nederlandse hockeysters. Hockeybond KNHB meldt dat in overleg is besloten geen nieuwe overeenkomst met elkaar af te sluiten. Onder leiding van Van Ass won Oranje deze maand goud op de Olympische Spelen in Parijs.

De 64-jarige Van Ass was sinds september 2022 bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Eerder had hij ook het mannenteam onder zijn hoede, waarmee hij bij de Spelen van 2012 in Londen de finale verloor en zilver pakte.

"De reis die we afgelegd hebben was bijzonder en het is geweldig dat we die samenwerking hebben kunnen bekronen met een hele mooie gouden medaille in Parijs. Maar nu is het tijd om vooruit te kijken. Ik voel dat ik nu niet een avontuur wil aangaan van vier jaar, naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles", aldus Van Ass, die de opvolger was van Alyson Annan. De hockeybond nam begin 2022 afscheid van haar toen uit evaluatiegesprekken met de internationals bleek dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin was gepresteerd.

"Paul is twee jaar geleden in een onrustige periode de slag gegaan en heeft niet alleen de spelwijze, maar ook de onderlinge verbinding veranderd", aldus Clarinda Sinnige, technisch directeur van de KNHB. "Het plezier en de spelvreugde op het veld die het team de afgelopen twee jaar uitstraalde, zijn daar zichtbare tekenen van geweest. Op geheel eigen wijze heeft Paul het team dichter bij elkaar gebracht en geïnspireerd."