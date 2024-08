Gigantische diamant gevonden in Botswana: 'Ruwe edelsteen van halve kilo is een van de grootste ooit'

Een bizarre vondst in een diamantmijn in het noordoosten van Botswana, waar een diamant van liefst 2492 karaat uit de grond is getrokken. Het Canadese bedrijf Lucara Diamond Corp spreekt over 'een van de grootste ruwe diamanten ooit ontdekt'.

Lucara-directeur William Lamb reageert extatisch : “We zijn uitzinnig over de vondst van deze buitengewone, 2492 karaat diamant”. Het bedrijf geeft geen informatie prijs over de waarde of de kwaliteit van de glimmende kanjer. De edelsteen werd gevonden met behulp van röntgentechnologie. In dezelfde mijn, de Karowe, werden eerder al megadiamanten van 1758 en 1109 karaat ontdekt.

De grootste ongeslepen diamant die ooit is gevonden is de Cullinan, ook wel ‘Ster van Afrika ’ genoemd. Die diamant werd in 1905 in de Zuid-Afrikaanse Premier-mijn gevonden, en was 3106 karaat. Hij werd in 105 stukken gesneden, waaruit uitendelijk 9 grote en 96 kleine diamanten zijn geslepen. De grootste is de ‘Cullinan I', genoemd naar de eigenaar van de mijn, Sir Thomas Cullinan. Deze steen van 530,2 karaat is tegenwoordig nog te bezichtigen in de Tower of London.

Eén karaat is gelijk aan 0,2 gram. De nieuwe vondst heeft dus een gewicht van 498,4 gram, niet bepaald handig om aan je vinger of om je hals te hangen.

De diamantwinning vormt de belangrijkste bron van inkomsten voor Botswana, een land dat opgesloten ligt tussen Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika.