Van Baarle miste gouden plak vriendin Ferrand-Prévot

SAINT-LAMBERT (ANP) - Zijn vriendin Pauline Ferrand-Prévot zette Frankrijk zondag in vuur en vlam met goud op de olympische mountainbikerace. Dylan van Baarle zag het voor de tv in Tignes, waar hij zich op hoogte voorbereidde op de wegrace van zaterdag. Nog steeds hebben ze elkaar niet gezien.

"Het was een supermooie dag. Ik kon er helaas niet bij zijn", vertelde de 32-jarige wielrenner in het hotel van de Nederlandse selectie. Van Baarle woont samen met de Franse allround-wielrenster in Monaco. "Het is supermooi dat zij haar droom heeft waargemaakt. Toen ze over de finish kwam, dacht ik wel: ik had daar moeten zijn. Maar met wat ze erna allemaal moest doen ben ik blij dat ik niet in Parijs was."

Ferrand-Prévot, die al wereldtitels op de weg, in het veldrijden en het mountainbiken op zak had, werd omarmd door het Franse publiek en de dagen na het behalen van haar olympische titel van hot naar her gevoerd voor huldigingen. "Het zag er allemaal geweldig uit, met zoveel mensen in het Franse teamhuis en bij de Eiffeltoren."

Tour de France

Tegelijk heeft ze de lat hoog gelegd voor haar partner, die met Mathieu van der Poel tot onvoorspelbare dingen in staat is. "We hebben allebei wel gevoel voor het juiste moment. Ik voel me in ieder geval goed. Ik heb me goed kunnen voorbereiden op deze wedstrijd en straks de Vuelta en wellicht ook een mooi WK." Hij miste de Tour door een sleutelbeenbreuk en kende ook geen goed voorjaar. "Maar er zijn nog genoeg grote doelen."

Tussendoor is er toch nog tijd voor zijn vriendin, die zaterdag wel komt kijken. "Ze is toch nog in Parijs en volgende week zijn we weer even samen."