Debutant Bos maakt indruk met zege in eerste zeilrace Spelen

MARSEILLE (ANP) - Zeiler Duko Bos is op de Olympische Spelen goed begonnen in de Ilca 7-klasse, voorheen bekend als de Laser-klasse. De 29-jarige Nederlander, die zijn debuut maakt op de Spelen, won voor de kust van Marseille meteen zijn eerste race.

Bos kwam al vroeg aan de leiding en kwam met ruime voorsprong over de finishlijn. De Chileen Clemente Seguel werd tweede, voor Milivoj Dukic uit Montenegro.

Bos eindigde in januari tijdens het WK in Adelaide net buiten de top 10 en miste daardoor de medalrace. Vorig jaar werd hij zevende tijdens het WK in Den Haag.

De medalrace in de Ilca 7-klasse staat op 6 augustus op het programma. Tijdens de afsluitende wedstrijd worden dubbele punten uitgedeeld.