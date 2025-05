Van Dam stijgt op slotdag Dutch Ladies Open naar tweede plaats

EEMNES (ANP) - Anne van Dam is op de laatste dag van het Dutch Ladies Open in Eemnes gestegen naar de gedeelde tweede plaats. De beste golfster van Nederland klom zeven plaatsen na een ronde van 68 slagen (-4).

De 29-jarige Van Dam had over drie rondes twee slagen meer nodig dan de Britse winnares Mimi Rhodes. Ze deelde de tweede plaats met de Amerikaanse Brianna Navarrosa. Van Dam tekende zondag op de eerste negen holes voor twee birdies. De nummer 156 van de wereld begon de tweede negen met een bogey, maar herstelde zich met drie birdies.

De Nederlandse was vrijdag het toernooi op de Goyer Golf & Country Club in Eemnes begonnen met een ronde van 72 slagen (par). Een dag later drong ze de top 10 binnen na een ronde van 69 slagen.

Van Dam won in haar carrière vijf keer op de Europese Tour, maar de laatste zege is alweer zes jaar geleden. Rhodes pakte haar derde titel op de Ladies European Tour in haar debuutjaar. De 24-jarige Britse registreerde drie keer een kaart met 69 slagen.