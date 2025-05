PSV is op zondag 18 mei 2025 kampioen van de Eredivisie geworden. De club uit Eindhoven verzekerde zich van de landstitel na een zinderende laatste speelronde, waarin de ploeg het opnam tegen Sparta Rotterdam. Toen het 3-1 werd voor PSC was het gedaan, al stond Ajax voor tegen Twente Door deze overwinning behaalt PSV de 26e landstitel in de clubgeschiedenis