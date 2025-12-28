Van Belle wint goud op puntenkoers op NK baanwielrennen

APELDOORN (ANP) - Lisa van Belle heeft bij de Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn de titel gewonnen op de puntenkoers. De 21-jarige Zoetermeerse onttroonde in Omnisport Lorena Wiebes, die zaterdag achter Mischa Bredewold al als tweede was geëindigd op de achtervolging. Nienke van Veenhoven werd derde op de puntenkoers.

Het was voor Van Belle, die in mei voor wielerploeg SD Worx-Protime debuteerde in de Ronde van Spanje, haar eerste NK-titel op de baan.

Steffie van der Peet won na de sprint op zaterdag een dag later ook de nationale titel op de kilometer tijdrit.

Bij de mannen won de 19-jarige Joeri Schaper het goud op de afvalkoers.