Van de Wouw met enig geluk naar halve finales keirin op WK

SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft bij de WK baanwielrennen in Chili met enig geluk de halve finales bereikt op het onderdeel keirin. De 27-jarige Brabantse eindigde in haar heat in de kwartfinales als vijfde waar een plaats bij de eerste vier nodig was. Door een diskwalificatie van de voor haar gefinishte Japanse Haruka Nakazawa bleef ze alsnog in het toernooi.

Dat gold ook voor Steffie van der Peet, die in haar heat als vierde eindigde.

Op de keirin starten zes rensters die eerst drie ronden achter een elektrische brommer rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst.

Van de Wouw veroverde op de wielerpiste van Santiago al drie wereldtitels: op de teamsprint, sprint en kilometer tijdrit. De halve finales zijn om 18.31 uur.