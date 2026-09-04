Van de Zandschulp klopt De Minaur en bereikt derde ronde US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. De 30-jarige Nederlander won de partij in de tweede ronde in New York in drie sets: 6-4 7-5 6-2.

Van de Zandschulp, de nummer 70 van de wereld, won in de eerste ronde van de Brit Jan Choinski. In 2021 haalde Van de Zandschulp de kwartfinales van de US Open, zijn beste prestatie in New York tot op heden. De Minaur is de nummer 7 van de wereldranglijst. De 27-jarige Australiër bereikte de afgelopen twee jaar de kwartfinales in New York en had de vier eerdere ontmoetingen met Van de Zandschulp gewonnen.

In de derde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Zizou Bergs en zijn landgenoot Jesper de Jong.