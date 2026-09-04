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Trump benoemt nieuwe Amerikaanse minister van het Leger

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 4:24
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Adam Telle benoemd tot de nieuwe minister van het Leger. Dat meldt Trump op Truth Social.
Trump noemt Telle "een groot patriot die door iedereen wordt gewaardeerd". Telle volgt daarmee Dan Driscoll op die maandag zijn ontslag had ingediend na maanden van spanningen met minister van Defensie Pete Hegseth. Driscolls besluit volgde op een reeks wijzigingen in de legerleiding en ontslagen binnen de krijgsmacht.
Het Witte Huis ging afgelopen week niet inhoudelijk in op Driscolls beweegredenen om op te stappen als "Army Secretary".
Telles voorganger Driscoll verwierf met name bekendheid toen hij door Trump werd aangewezen om deel te nemen aan gesprekken met Moskou en Kyiv over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dat werd destijds gezien als een ongebruikelijke taak voor een minister van het Leger.
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