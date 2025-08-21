Van de Zandschulp naar kwartfinales tennistoernooi Winston-Salem

WINSTON-SALEM (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft voor de tweede keer de kwartfinales gehaald van het tennistoernooi van Winston-Salem. De 29-jarige Nederlander verloor tegen de Argentijnse oud-winnaar Sebastián Báez de eerste set nog kansloos, maar herstelde zich: 0-6 6-1 6-4.

Báez (24) won het toernooi in 2023. Van de Zandschulp haalde er een jaar eerder de halve finales, toen nog als nummer 23 van de wereld. De Nederlander is afgezakt naar de 92e plaats, Báez staat op plek 40.

Van de Zandschulp treft in de kwartfinales de Chinees Bu Yunchaokete, de nummer 76 van de wereld.