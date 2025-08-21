Is migraine erfelijk?

Het antwoord is ja, migraine is erfelijk. Migraine komt vaker voor in families dan in de algemene bevolking. Studies hebben aangetoond dat mensen met migraine een twee tot drie keer hogere kans hebben om een familielid te hebben met migraine dan mensen zonder migraine.

De exacte erfelijkheidsfactor van migraine is niet bekend, maar er lijkt sprake te zijn van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van migraine. Deze genen zijn betrokken bij de regulatie van de bloedvaten, de pijnverwerking en de hersenactiviteit.