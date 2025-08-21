ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Is migraine erfelijk?

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Gerard Driehuis
donderdag, 21 augustus 2025 om 9:38
40719025 m
Het antwoord is ja, migraine is erfelijk. Migraine komt vaker voor in families dan in de algemene bevolking. Studies hebben aangetoond dat mensen met migraine een twee tot drie keer hogere kans hebben om een familielid te hebben met migraine dan mensen zonder migraine.
De exacte erfelijkheidsfactor van migraine is niet bekend, maar er lijkt sprake te zijn van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van migraine. Deze genen zijn betrokken bij de regulatie van de bloedvaten, de pijnverwerking en de hersenactiviteit.
Er zijn twee hoofdvormen van migraine: gewone migraine en familiaire hemiplegische migraine (FHM). FHM is een zeldzame vorm van migraine waarbij patiënten naast hoofdpijn ook verlammingsverschijnselen kunnen krijgen. FHM is zeer erfelijk en wordt veroorzaakt door een afwijking in het CACNA1A-gen.
Bron(nen): Health Cleveland

Lees ook

Migraine door het weer: hoe je je kunt beschermenMigraine door het weer: hoe je je kunt beschermen
10 Natuurlijke tips tegen hoofdpijn10 Natuurlijke tips tegen hoofdpijn
7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren
Vorig artikel

Van de Zandschulp naar kwartfinales tennistoernooi Winston-Salem

Volgend artikel

7 subtiele tekenen van een depressie die je niet moet negeren

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

ANP-457443155

IJs op de Noordpool smelt veel minder snel dan verwacht, maar dat is niet per se goed nieuws

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’