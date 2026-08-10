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Van de Zandschulp niet naar laatste acht in Montreal

Sport
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 4:06
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MONTREAL (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van zondag op maandag in de achtste finales van het masterstoernooi van Montreal verloren van de als derde geplaatste Tsjech Jakub Menšík. De 30-jarige tennisser verloor op de hardcourtbaan in Canada in twee sets: 4-6 5-7.
Menšík speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en de Braziliaan João Fonseca.
Van de Zandschulp begon als de nummer 70 van de wereldranglijst aan het toernooi. Hij zorgde in Montreal in de tweede ronde voor een verrassing met een zege op de Rus Daniil Medvedev. In de derde ronde rekende Van de Zandschulp knap af met de Pool Hubert Hurkacz.
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