Vliegtuigen onderschept in luchtruim boven golfclub van Trump

BEDMINSTER (ANP/RTR/DPA) - Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben twee vliegtuigen onderschept in de buurt van president Donald Trumps golfclub in Bedminster in de staat New Jersey. Dat bevestigt het North American Aerospace Defense Command (NORAD). De vliegtuigen schonden een tijdelijk vliegverbod in het gebied en werden door de F-16's het luchtruim uit begeleid.

Trump bracht het weekend door op zijn golfclub in Bedminster, waar het LIV-golftoernooi gehouden werd. Het is niet bekend hoeveel gevechtsvliegtuigen werden ingezet voor de actie. NORAD gaf ook geen verdere details over de vliegtuigen die het vliegverbod schonden.