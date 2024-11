Nederlandse militairen blijven zeker tot de zomer in Irak

DEN HAAG (ANP) - De bijna driehonderd Nederlandse militairen in Irak blijven daar zeker tot komende zomer. Ook de missie van de compagnie die in Bagdad NAVO-adviseurs voor het Iraakse leger en de veiligheidsdiensten beveiligt, is met een halfjaar verlengd, melden defensieminister Ruben Brekelmans en zijn buitenlandcollega Caspar Veldkamp.

De opdracht van de compagnie van 145 militairen zou eind december aflopen, maar duurt op verzoek van de NAVO voort. De drie Chinook-transporthelikopters die Nederland in Irak heeft gestationeerd en de 120 mannen en vrouwen die daarmee werken zouden al tot de zomer blijven.

De beveiligingscompagnie, de zogeheten Force Protection-eenheid, is sinds begin dit jaar in Irak. Haar werk "wordt door de Iraakse autoriteiten gewaardeerd", zegt Defensie. Ook de NAVO-missie, die onder bevel van een Nederlandse generaal staat, zou blij zijn met de Nederlandse beveiliging.

De NAVO-missie helpt het Iraakse leger en andere veiligheidsdiensten te versterken en te moderniseren om onder meer terreurgroepen als IS te kunnen bevechten.