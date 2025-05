Van de Zandschulp uitgeschakeld in eerste ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De 29-jarige Van de Zandschulp ging op baan 7 in drie sets (2-6 5-7 5-7) ten onder tegen de nummer 138 van de wereld, Emilio Nava. De Amerikaan was via een wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi van Roland Garros.

Van de Zandschulp kampte in aanloop naar Roland Garros met een liesblessure. Eind april gaf hij tijdens het toernooi van Madrid op met die kwetsuur. Daardoor was de voorbereiding van de Veenendaler op het graveltoernooi in Parijs verre van ideaal. Dat bleek ook tijdens zijn partij tegen Nava die op Roland Garros nooit verder kwam dan de eerste ronde.

Van de Zandschulp, zelf nummer 89 op de ranglijst, begon niet best aan de partij. Nava brak in de tweede game meteen de service van de Nederlander en zette daarmee de toon. Van de Zandschulp wist nog wel terug te breken, maar kwam er in de rest van de set nauwelijks nog aan te pas.

Aan het begin van de tweede set had Van de Zandschulp nog minder in te brengen. Nava liep snel uit naar een 3-0-voorsprong. Toch kreeg Van de Zandschulp daarna meer grip op het spel van de 23-jarige Amerikaan. Hij wist de stand weer gelijk te trekken, maar gaf de set in de twaalfde game alsnog uit handen. De derde set ging gelijk op tot opnieuw een break in de twaalfde game de beslissing bracht.