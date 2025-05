Von der Leyen belt met Trump over handelsovereenkomst

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft zondag gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. Om een goed akkoord te bereiken tussen beide handelsblokken is tot 9 juli tijd nodig, schrijft Von der Leyen. Ze zegt dat het een "goed gesprek" was.

De EU en de VS onderhandelen over importtarieven, maar die gesprekken verlopen stroef. Trump dreigde vrijdag de EU nog met een nieuwe algemene heffing van 50 procent per 1 juni. "Europa is bereid de gesprekken snel en daadkrachtig voort te zetten", zegt de commissievoorzitter over de onderhandelingen.