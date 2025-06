Van den Goorbergh noemt twaalfde startplek 'goed resultaat'

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh noemde zijn twaalfde plaats in de kwalificatie van de Moto2 bij de TT van Assen een "goed resultaat". De 19-jarige motorracer wil zondag in de punten rijden. "Als dat lukt in mijn thuisrace, zal ik tevreden zijn", zei hij na afloop tegen de verzamelde media.

Van den Goorbergh is bezig aan zijn vierde jaar in de Moto2. Het gaat met de Brabander dit seizoen nog niet heel voortvarend. Zijn beste resultaat is de twaalfde plek in de Grote Prijs van Qatar. Zijn teambaas Jarno Janssen bij RW Racing GP liet voor de TT doorschemeren dat hij betere prestaties verwacht.

Van den Goorbergh blijft er rustig onder. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik helemaal tevreden ben, maar mijn beste ronde was snel. Ik had meer uit de kwalificatie kunnen halen, want ik heb maar één van mijn vier rondjes goed kunnen afmaken. Het was chaotisch met te veel renners op elkaar en daar baalde ik van. Desondanks pak ik de twaalfde startplek en daar moet ik blij mee zijn."

Chaos

Van den Goorbergh maakte in het eerste deel van de kwalificatie nog een schuiver. "Maar dat was met 60 kilometer per uur, langzamer kun je ze niet maken. Het was vooral zaak om de motor weer snel in de paddock te krijgen en op tijd in orde te krijgen voor het tweede deel. Toevallig stond mijn vader in die bocht, dus hij duwde de motor aan. Er was weinig schade."

De jonge coureur uitte zijn ongenoegen over de nieuwe regels in de kwalificatie. Die werken volgens hem chaos in de hand, omdat coureurs in bepaalde ronden "zo langzaam mogen rijden als ze willen". "Ze willen een show creëren en die krijg je als er chaos is, als coureurs mogen doen wat ze willen. Als rijders hebben we maar weinig inspraak, dus speel je de vieze spelletjes maar mee.