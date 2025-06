Tennisser Griekspoor wint op Mallorca derde ATP-titel

CALVIÀ (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn derde titel op ATP-niveau veroverd. Twee dagen voor zijn eerste partij op Wimbledon was de nummer 1 van Nederland in de finale van het grastoernooi op Mallorca met 7-5 7-6 (3) te sterk voor de Fransman Corentin Moutet.

De 28-jarige Griekspoor speelde op Mallorca de vijfde finale uit zijn carrière. Hij schreef in 2023 de toernooien in het Indiase Pune en Rosmalen op zijn naam. Hij verloor twee jaar geleden de eindstrijd in Washington en ging afgelopen april in Marrakesh onderuit.

De toernooiwinst op Mallorca, zijn tweede op gras na Rosmalen, is een opsteker in aanloop naar Wimbledon. Griekspoor miste door een blessure het eerste deel van het grasseizoen en maakte op Mallorca zijn rentree. De nummer 34 van de wereldranglijst speelt maandag tegen de Amerikaan Jenson Brooksby zijn eerste wedstrijd op het grandslamtoernooi in Londen.