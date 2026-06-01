Van den Hoogenband niet chef de mission bij Spelen in Los Angeles

ARNHEM (ANP) - Pieter van den Hoogenband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Dat bevestigde de oud-zwemmer op Instagram. "Kortgeleden is mij verteld dat TeamNL voor de komende olympische cyclus een andere richting kiest voor de invulling van de rol van chef de mission", schreef Van den Hoogenband.

"Natuurlijk respecteer ik deze keuze", voegde Van den Hoogenband toe. De drievoudig olympisch kampioen was chef de mission tijdens de Zomerspelen van 2020 en 2024.

Van den Hoogenband keek in zijn bericht terug op "een bijzondere periode" als chef de mission. "Wat is het een enorm voorrecht geweest om met de allerbeste sporters van ons land te mogen werken", schreef hij. Van den Hoogenband noemde onder meer de toernooien in aanloop naar zijn eerste Spelen. "Stuk voor stuk bijzondere ervaringen die de basis vormden voor alles wat daarna kwam."

Schouders

"In die jaren heb ik ongelooflijk veel inspirerende sporters, coaches en begeleiders leren kennen. Ik heb hoogtepunten en teleurstellingen van dichtbij meegemaakt, dromen werkelijkheid zien worden en gezien hoeveel karakter, doorzettingsvermogen en veerkracht er schuilgaat achter topsport."

"Zoals ik ooit mocht bouwen op de ervaring en wijsheid van mijn voorgangers, zo stel ik nu graag mijn schouders beschikbaar aan mijn opvolger", aldus Van den Hoogenband. Het is nog niet bekend wie de eventuele nieuwe chef de mission wordt.