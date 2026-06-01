De strijd om het glas: welke ‘melk’ is nu echt het gezondst?

Voedsel & Koken
door Gerard Driehuis
maandag, 01 juni 2026 om 10:44
Koemelk, haver, amandel of zelfs rauw: de zuivelkoelkast is in een paar jaar tijd veranderd in een ideologisch slagveld, met gezondheidsclaims als munitie. Maar de vraag “wat is de gezondste melk?” is nog steeds de verkeerde vraag.

Wat zit er eigenlijk in je glas?

Voedingskundig is gewone, gepasteuriseerde volle koemelk nog steeds de referentie: ongeveer 150 kilocalorieën, 8 gram eiwit, 8 gram vet en 12 gram natuurlijke melksuikers per glas van 240 milliliter, plus zo’n 300 milligram calcium. De magere variant levert evenveel eiwit en calcium, maar 90 kilocalorieën en geen vet, wat haar interessant maakt voor wie op calorieën let.
Rauwe melk wordt door fans geprezen als “puurder” en “rijker aan enzymen”, maar voedingskundig verschilt ze nauwelijks van gepasteuriseerde melk, terwijl gezondheidsdiensten waarschuwen voor bacteriële besmetting met onder meer E. coli en listeria. De gezondheidswinst is dus vooral mythe, het infectierisico heel concreet.
Plantaardige varianten zijn geen melk maar eerder drankjes met een totaal ander profiel. Haverdrink bevat per glas zo’n 90 kilocalorieën, 3 gram suiker, slechts 2 gram eiwit, maar wordt vaak opgepept met 350 milligram calcium. Ongezoete amandeldrink telt rond de 30 kilocalorieën, 3 gram vet, vrijwel geen suiker en 1 gram eiwit; kokosdrink zit rond de 40 kilocalorieën, 4 gram vet, maar nauwelijks calcium en nul gram eiwit, tenzij verrijkt.

De echte gezondheidsvraag

De gezondste keuze hangt dus minder af van het etiket “melk” dan van jouw doel: eiwit en botgezondheid, gewichtsbeheersing, lactose-intolerantie, klimaat of dierenwelzijn. Wie volwaardige eiwitten en calcium wil, komt nog altijd uit bij koemelk (of een verrijkte soja- of haverdrink); wie vooral minder calorieën of dierlijke producten wil, heeft meer aan ongezoete plantaardige varianten, mits aangevuld met andere eiwitbronnen.
Misschien is dat de belangrijkste les uit de overvolle koelvitrine: er bestaat geen moreel superieure melk, alleen drankjes die beter of slechter passen in je totale voedingspatroon – en in de marketing van de fabrikant.
DranksoortHoofdingrediëntenTypische toevoegingenKenmerkend verschil
Volle koemelkKoemelk (water, lactose, melkvét, melkeiwit)Soms vitamine D/A (verrijkt)Natuurlijke dierlijke melk, geen receptuur
Halfvolle/magere koemelkKoemelk (met minder vet)Soms vitamine D/A (verrijkt)Zelfde basis als vol, alleen vetgehalte aangepast
Geiten-/schapenmelkMelk van geit of schaap (water, vet, eiwit, lactose)Soms vitamine D/AZelfde basiscomponenten, iets andere vet- en eiwitsamenstelling
SojadrinkWater, sojabonenPlantaardige olie, calciumzouten, vitamines B/D, soms suikerHoog eiwit, vaak verrijkt met calcium en vitamines
HaverdrinkWater, haver (vlokken/meel)Plantaardige olie, stabilisator, zout, soms suiker of zoetstof, calcium en vitaminesGranendrank, redelijk koolhydraatrijk, matig eiwit
AmandeldrinkWater, kleine fractie amandelen (vaak 1–3%)Suiker of zoetstof, plantaardige olie, emulgator/lecithine, calciumzout, vitaminesWeinig amandel, vooral water; vaak sterk verrijkt
KokosdrinkWater, kleine fractie kokosmelk/-roomSuiker, stabilisator, emulgator, soms calcium en vitaminesRelatief vet, weinig eiwit, vaak smaakgedreven
RijstdrinkWater, rijstPlantaardige olie, stabilisator, vaak calcium en vitamines, soms suikerVeel koolhydraten, nauwelijks eiwit, van nature zoet

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

Het einde van goedkoop

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Wat kost een mens? 100 euro

