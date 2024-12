Van der Poel doet mee aan elf veldritten en eindigt met WK

HERENTALS (ANP) - Mathieu van der Poel doet deze winter mee aan elf veldritten, waaronder het WK in Liévin in Frankrijk. Dat meldde zijn ploeg Alpecin-Deceuninck vrijdag.

De 29-jarige Van der Poel begint zijn veldritseizoen volgende week zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven. In december komt hij verder nog in actie in Mol, Gavere, Loenhout en Besançon. In januari verschijnt Van der Poel aan de start bij wedstrijden in Baal, Koksijde, Dendermonde, Maasmechelen en Hoogerheide.

Het WK in Liévin is in het eerste weekeinde van februari. Van der Poel hoopt daar zijn zevende wereldtitel te winnen. Als dat lukt, komt hij op gelijke hoogte met de Belgische recordhouder Erik De Vlaeminck.

"Het wereldkampioenschap in Liévin is het enige echte doel, al hoop ik in alle andere wedstrijden waaraan ik deelneem te strijden voor de overwinning", aldus Van der Poel in een persbericht van zijn team.