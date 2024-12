Argentijns gezin verdwaalt in favela: vader zwaargewond na schietpartij

Een navigatiefout met grote gevolgen in de Braziliaanse miljoenenstad Rio de Janeiro, waar een Argentijns gezin gisteren op weg was naar het iconische standbeeld van Christus de Verlosser. Het navigatiesysteem in de huurauto leidde hen naar een favela – een arme wijk die bekendstaat om criminaliteit en geweld. Daar werd de 51-jarige vader, Gastón Fernando Burlon, voor de ogen van zijn vrouw en dochter neergeschoten.

De man liep schotwonden op in zijn hoofd en borstkas, en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens persbureau AP is Burlon in eigen land werkzaam in de toeristische sector, hij runt een reisbureau.

Gevaarlijk terrein

De familie reed per ongeluk de beruchte favela binnen, die wordt gedomineerd door de criminele bende Comando Vermelho (Rode Commando). Helaas is dit niet de eerste keer dat toeristen slachtoffer worden in dit gebied. In 2016 werd een Italiaanse toerist vermoord nadat hij eveneens verdwaald raakte in deze wijk, die op een heuvel gelegen is niet ver van het wereldberoemde Christelijke standbeeld.

