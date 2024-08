Van der Poel en Kooij kopmannen Nederlandse wielerploeg bij EK

ARNHEM (ANP) - Mathieu van der Poel en Olav Kooij zijn aangewezen als kopmannen van de Nederlandse wielerploeg bij de wegwedstrijd op de EK in België. Bondscoach Koos Moerenhout selecteerde verder Danny van Poppel, Mike Teunissen, Mick van Dijke, Daan Hoole, Oscar Riesebeek en Pascal Eenkhoorn. Thijmen Arensman en Daan Hoole komen in actie op de tijdrit.

"Het parcours van de 220 kilometer lange wegrit is divers, met een stadscircuit, maar ook passages waar de koers hard gemaakt zou kunnen worden op de kasseienstroken en in de heuvels. Met Olav Kooij en Mathieu van der Poel als kopmannen van deze groep kunnen we inspelen op diverse scenario's", zegt Moerenhout via wielerbond KNWU.

Bij de vrouwen is Lorena Wiebes de kopvrouw. Verder doen Karlijn Swinkels, Ellen van Dijk, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus, Thalita de Jong en Loes Adegeest mee aan de wegwedstrijd. Markus en Van Dijk doen ook mee aan de tijdrit.

Sterke groep

"Lorena Wiebes is de kopvrouw, het is een parcours dat haar past", legt bondscoach Loes Gunnewijk uit. "Naast Lorena hebben we een sterke groep rensters die koers kan maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze selectie het de andere landen heel moeilijk gaat maken en dat we met aanvallend koersen meestrijden voor goud."

De EK wielrennen op de weg zijn van 11 tot en met 15 september in Belgisch Limburg.