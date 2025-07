Van der Poel gretig naar Tour met veel kansen

LILLE (ANP) - Mathieu van der Poel gaat voor de vijfde keer van start in de Tour de France en hoopt het gevoel van het eerste jaar terug te vinden. Toen was zijn zege op de Mûr-de-Bretagne, die hem de gele trui opleverde, zijn "mooiste herinnering aan de Tour". Het routeschema biedt nieuwe kansen. "Ik heb minder goede ervaringen, maar sta hier zeker niet met tegenzin aan de start", vertelde hij in de Opéra van Lille, zaterdag startplaats van de 112e editie.

In de meeste van de eerste negen etappes liggen kansen voor de 30-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck. "Niet alleen voor mij, maar voor de hele ploeg", duidt hij met name op Jasper Philipsen, de Belgische sprinter die in Lille het geel kan veroveren. Een dag later ziet Van der Poel zelf kansen. De rit naar Boulogne-sur-Mer eindigt met een klimmetje, waar de zogenoemde 'punchers' de favorieten zijn. Dat zijn er meer dan in de voorjaarsklassiekers, denkt Van der Poel. "Dan heb je meer dan 200 kilometer in de benen. Dat is anders."