Vollering wint voor het eerst Ronde van Vlaanderen

OUDENAARDE (ANP) - Demi Vollering (29) heeft de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen. De Nederlandse renster van FDJ United - SUEZ was zondag verreweg de sterkste. Het was de eerste keer dat Vollering de Ronde van Vlaanderen won. Een tweede plaats in 2023 was haar beste prestatie tot dusver in de Belgische voorjaarsklassieker. Puck Pieterse werd derde achter Pauline Ferrand-Prévot.

Vollering reed met nog 18 kilometer te gaan alleen weg op de Oude Kwaremont. Ze nam snel afstand van een groepje rensters en kwam in haar eentje over de streep in Oudenaarde. Pieterse en Ferrand-Prévot zetten nog wel de achtervolging in op Vollering, maar konden haar niet meer inhalen.

Vollering is de zevende Nederlandse winnares van de Ronde van Vlaanderen. Eerder wonnen Mirjam Melchers-Van Poppel, Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak de koers die in 2004 voor het eerst van start ging.