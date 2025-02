Van der Poel mederecordhouder met zevende wereldtitel veldrijden

LIÉVIN (ANP) - Mathieu van der Poel is in Liévin wereldkampioen veldrijden geworden. Het was de zevende wereldtitel voor de 30-jarige Nederlander, waarmee hij op gelijke hoogte komt met recordhouder Erik De Vlaeminck.

Achter Van der Poel werd de Belg Wout van Aert tweede. Diens landgenoot Thibau Nys hield in de strijd om het brons de Nederlander Joris Nieuwenhuis achter zich.

Van der Poel werd in 2015 in Tábor de jongste wereldkampioen ooit. Hij was toen twintig jaar en dertien dagen oud. Daarna veroverde hij wereldtitels in 2019, 2020, 2021, 2023 en vorig jaar opnieuw in Tábor. Op de weg behaalde hij in 2023 de wereldtitel in Glasgow.

Dit seizoen reed Van der Poel een beperkt programma. Hij zou elf keer in actie komen, maar door een ribblessure werden het uiteindelijk acht crossen, die hij allemaal won. Volgend jaar kan hij zijn achtste wereldtitel pakken in het Zeeuwse Hulst.