Van der Poel naar ziekenhuis na val van mountainbike

Mathieu van der Poel heeft mogelijk een blessure overgehouden aan zijn val in de mountainbikewedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto. Bij zijn eerste optreden op de mountainbike na twintig maanden ging het al vrij snel na de start mis. De Nederlander kwam twee keer ten val en moest opgeven. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck meldde op Instagram dat hij moet worden onderzocht in het ziekenhuis van Herentals.

Volgens de Belgische tv-zender Sporza is er mogelijk sprake van een ernstige blessure, de ploeg spreekt dat tegen. Van der Poel zou vanaf maandag met de ploeg op hoogtestage gaan en vanaf 8 juni uitkomen in het Critérium du Dauphiné in voorbereiding op de Tour de France.