Van der Poel ook in veldrit Hofstade onnavolgbaar

HOFSTADE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft met overmacht de Plage Cross Hofstade gewonnen. De Brabander reed vroeg in de wedstrijd weg van de concurrentie en kwam solo over de finish. Van der Poel won al voor de derde dag op rij. Hij was zaterdag de sterkste in de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen en zondag de beste in de wereldbekerwedstrijd in Koksijde. Het was zijn vierde zege in evenzoveel wedstrijden deze winter.

De cross in Hofstade maakt deel uit van de minder aansprekende X2O Trofee, maar dat was niet te merken aan het startveld en de massale publieke belangstelling. Vrijwel alle toppers waren aanwezig. Van der Poel wachtte een paar ronden en plaatste toen een versnelling op de lange zandstrook. Hij loste zijn medevluchter Thibau Nys, die vervolgens wat terugzakte.

Wout van Aert was de beste van de rest. De Belg reed zich los uit de groep achtervolgers en reed in zijn eentje op gepaste afstand van Van der Poel naar de tweede plaats. Zijn achterstand bedroeg 41 seconden.