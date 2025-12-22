Rusland: onderhandelingen over Oekraïne verlopen moeizaam

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische onderhandelingen met de Verenigde Staten over een staakt-het-vuren in Oekraïne verlopen moeizaam. Dat zegt de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov volgens staatspersbureau TASS.

Afgelopen week waren de Russen voor overleg met de Amerikaanse delegatie in Miami, maar die gesprekken hebben de impasse aan de onderhandelingstafel niet doorbroken. De Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff sprak daarentegen van "constructief overleg". Vooralsnog is Rusland niet bereid concessies te doen wat betreft een vredesakkoord.

Rjabkov herhaalde tevens eerdere claims van president Vladimir Poetin dat Rusland niet voornemens is de NAVO noch de EU aan te vallen. Volgens Rjabkov is Moskou desnoods bereid die intentie "juridisch vast te leggen". Onduidelijk is wat die stap precies zou moeten inhouden.