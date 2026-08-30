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Van der Poel ver achter winnaar Pidcock bij WK mountainbike

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 16:48
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VAL DI SOLE (ANP) - Mathieu van der Poel (31) is er niet in geslaagd om het WK mountainbike te winnen. De titel ging in het Italiaanse Val di Sole naar de Brit Thomas Pidcock (27), die net als Van der Poel vanaf de vijfde rij startte.
Van der Poel ging als 33e van start in een veld met 85 renners en wist zich in tegenstelling tot Pidcock niet voldoende naar voren te dringen. Van der Poel ging voor de wereldtitel, maar was al redelijk snel kansloos.
Van der Poel doet al tien jaar mee aan wedstrijden op de mountainbike. Hij won in 2019 de Europese titel en haalde een derde plaats op het WK in 2018. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio kwam hij ten val.
Van der Poel is wereldkampioen bij het wegwielrennen, het veldrijden en het gravelfietsen. De wereldtitel bij het mountainbiken ontbreekt nog op zijn erelijst.
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