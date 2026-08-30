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Britse roeikampioene Henry denkt dat beste nog komt bij Florijn

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 16:47
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AMSTELVEEN (ANP) - Wereldkampioene in de skiff Lauren Henry denkt dat het beste nog moet komen bij de teruggekeerde olympisch kampioene Karolien Florijn. Dat zei de Britse roeister zondag op de Amsterdamse Bosbaan tegen het ANP. Florijn voer achter Henry en de Ierse Fiona Murtagh naar de derde plaats op de WK in Nederland.
"Ik weet dat we waarschijnlijk nog niet het allerbeste van haar hebben gezien", zei Henry. "Ze heeft geen makkelijke aanloop gehad naar deze wedstrijd. Ik denk dat ze een heel goede prestatie heeft geleverd en ik ben benieuwd naar hoe het veld zich ontwikkelt in de komende jaren." Florijn nam na haar olympisch goud in Parijs een jaar pauze van het roeien en voer op de Bosbaan haar eerste toernooi in twee jaar tijd.
"Ik heb ernaar uitgekeken om tegen haar te racen vanaf het moment dat ik in de skiff begon", zei Henry. "Als je de beste wil zijn, moet je de besten verslaan. Van Tokio tot Parijs was Karolien zonder twijfel de allerbeste." De Britse wereldkampioene zei niet te kunnen wachten tot volgend seizoen.
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