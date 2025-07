Van der Poel wint tweede etappe en verovert gele trui in Tour

Mathieu van der Poel heeft zondag de tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer over ruim 208 kilometer, de langste Tourrit van dit jaar. Na een lastige finale sprintte de Nederlander van Alpecin-Deceuninck naar de winst, voor de Sloveen Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard. De ritzege leverde Van der Poel ook de gele trui op. Die nam hij over van zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen.

In de derde etappe krijgen de sprinters mogelijk weer een kans. Tussen Valenciennes en Duinkerke ligt een grotendeels vlak parcours.