Van der Poel zegt af voor wereldbekercross in Dendermonde

HERENTALS (ANP) - Mathieu van der Poel heeft zich afgemeld voor de wereldbekercross in Dendermonde van zondag. De wereldkampioen veldrijden heeft nog te veel last van zijn ribben. De 29-jarige renner van Alpecin-Deceuninck raakte vorige week geblesseerd bij een val tijdens de cross van Loenhout.

Van der Poel wilde aanvankelijk zaterdag een beslissing nemen over zijn deelname, maar een dag eerder wist hij al genoeg. "Het heeft geen zin om langer te wachten", zei Van der Poel via zijn ploeg. "Ik heb vandaag weer een test gedaan en het is duidelijk dat Dendermonde te vroeg komt. Op zwaarder terrein heb ik nog te veel last van mijn rib. Ik moet geduld hebben."

Van der Poel reed na zijn val nog wel de wereldbekercross van Besançon, waar hij zijn vijfde zege van het seizoen boekte in evenzoveel wedstrijden. Hij zegde de laatste dagen af voor de wedstrijden in Baal en Koksijde. De Belg Laurens Sweeck won deze vrijdag de cross in Koksijde.