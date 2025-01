Moederbedrijf AH wint op beurs na afronding Roemeense overname

AMSTERDAM (ANP) - Supermarktconcern Ahold Delhaize hoorde vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en webshop bol maakte bekend dat zijn overname van de Roemeense supermarktketen Profi is afgerond. Met die deal is ongeveer 1,3 miljard euro gemoeid en Ahold Delhaize krijgt er zo meer dan 1500 supermarkten en gemakswinkels bij.

"We zijn verheugd deze transactie te hebben afgerond, wat een aanzienlijke versterking van onze aanwezigheid in de regio betekent", liet topman Frans Muller weten in een verklaring. Het aandeel Ahold Delhaize eindigde bijna 1 procent hoger en was daarmee op Shell na de grootste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Dat olie- en gasconcern werd ongeveer 1,5 procent hoger gezet, waarschijnlijk gestuwd door het oplopen van de olieprijzen.

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 884,59 punten. Op de eerste handelsdag van 2025 steeg de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 nog 1 procent. Het verlies kwam onder meer door een min van bijna 5 procent voor staalconcern ArcelorMittal. De staalsector was vrijdag in het nieuws door het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de overname van US Steel door zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel te blokkeren.