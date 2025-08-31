ECONOMIE
Van der Poel zesde bij rentree op mountainbike in Les Gets

zondag, 31 augustus 2025 om 16:42
anp310825101 1
LES GETS (ANP) - Mathieu van der Poel is bij zijn rentree op de mountainbike als zesde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd in het Franse Les Gets. De 30-jarige wielrenner moest de zege laten aan de Fransman Luca Martin, die won voor de Italiaan Luca Braidot en de Zwitser Mathias Flückiger.
Van der Poel had een lange inhaalrace nodig om zich bij de kopgroep te melden. Na drie kwartier slaagde hij daarin, maar in de laatste twee van acht ronden kon hij versnellingen aan kop niet meer beantwoorden. Hij reed even als vierde, maar zakte terug naar de zesde plek en finishte op 1 minuut van Martin.
De Nederlander maakte eerder dit jaar zijn rentree op de mountainbike in Novo Mesto, maar liep daar bij een val een breukje in zijn pols op. Van der Poel kon daarna desondanks deelnemen aan de Tour de France waar hij de tweede etappe won.
Puck Pieterse eindigde als tiende in Les Gets. De wereldkampioene cross-country moest ruim 4 minuten toegeven op Europees kampioene Jenny Rissveds uit Zweden.
