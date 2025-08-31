ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen tweede in Dutch Grand Prix, zevende zege voor Piastri

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 16:45
anp310825102 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft het publiek in Zandvoort niet kunnen verwennen met een vierde zege in de Dutch Grand Prix, maar wel met een gedurfd optreden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde als tweede in een incidentrijke thuisrace. Hij profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Lando Norris, die op de tweede plaats lag toen zijn McLaren het begaf met een olielek.
Oscar Piastri behaalde in zijn McLaren de overwinning. De Australiër reed van start tot finish aan de leiding en doorstond alle onderbrekingen met succes. Hij boekte al zijn zevende GP-zege van het seizoen. De kampioenschapsleider liep veel punten uit op teamgenoot Norris, terwijl Verstappen punten inliep op de onfortuinlijke Brit.
Er viel tijdens de race wat regen, maar die had nauwelijks invloed op het raceverloop. De Fransman Isack Hadjar van Racing Bulls reed verrassend naar de derde plaats.
Vorig artikel

Van der Poel zesde bij rentree op mountainbike in Les Gets

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

104387261 l normal none

5 verborgen gevaren van je dagelijkse deodorant

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

anp300825137 1

Houthi's zweren wraak op Israël na dood premier