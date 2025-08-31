Verstappen tweede in Dutch Grand Prix, zevende zege voor Piastri

ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft het publiek in Zandvoort niet kunnen verwennen met een vierde zege in de Dutch Grand Prix, maar wel met een gedurfd optreden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde als tweede in een incidentrijke thuisrace. Hij profiteerde in de slotfase van het uitvallen van Lando Norris, die op de tweede plaats lag toen zijn McLaren het begaf met een olielek.

Oscar Piastri behaalde in zijn McLaren de overwinning. De Australiër reed van start tot finish aan de leiding en doorstond alle onderbrekingen met succes. Hij boekte al zijn zevende GP-zege van het seizoen. De kampioenschapsleider liep veel punten uit op teamgenoot Norris, terwijl Verstappen punten inliep op de onfortuinlijke Brit.

Er viel tijdens de race wat regen, maar die had nauwelijks invloed op het raceverloop. De Fransman Isack Hadjar van Racing Bulls reed verrassend naar de derde plaats.