Van der Poel zet zegereeks na vier weken weer voort

MAASMECHELEN (ANP) - Mathieu van der Poel heeft ook de zesde veldrit waarin hij deze winter uitkomt gewonnen. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck won na vier weken afwezigheid met overmacht de wereldbekercross van Maasmechelen. Ver achter hem finishte de Belg Wout van Aert als tweede. De Nederlander Joris Nieuwenhuis werd derde.

Van der Poel reed in Maasmechelen zijn eerste cross sinds eind december. In de cross van Loenhout blesseerde hij zich aan zijn ribben. Naar hij nu vertelde was er sprake van een gebroken rib. Die verhinderde hem niet nog in Besançon te starten, waar hij zijn vijfde zege boekte.

Zondag volgt de GP Adrie van der Poel, de naar zijn vader genoemde wereldbekerwedstrijd van Hoogerheide. Volgende week zondag is de wereldtitelstrijd in het Franse Liévin. Van der Poel kan daar voor de zevende keer wereldkampioen worden en daarmee het record van de Belg Erik De Vlaeminck evenaren.