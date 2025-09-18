Van der Vorst stopt als voorzitter World Boxing

DEN HAAG (ANP) - Boris van der Vorst is in november tijdens het verkiezingscongres geen kandidaat meer voor het voorzitterschap van World Boxing. De 53-jarige Nederlander stond de afgelopen drie jaar aan de leiding van de bond. Boksen dreigde geen onderdeel van de Olympische Spelen van 2028 te zijn, maar de sport staat mede door de inzet van World Boxing in Los Angeles toch op het programma. "Ik heb mijn belofte ingelost. Ik neem met trots afscheid", zei Van der Vorst tegen het ANP.

Van der Vorst stelt in een afscheidsbrief aan de 124 voorzitters van alle aangesloten boksfederaties dat zijn "droom is waargemaakt". Hij stelt "zeer trots" te zijn dat het boksen is teruggebracht naar de Spelen en hoopt dat "de boksers hun dromen nu kunnen najagen". "Ik kijk terug op een boeiend avontuur dat veel tijd en inspanningen heeft gevergd. Ik draag het nu over aan anderen", aldus Van der Vorst.

Van der Vorst zal zijdelings bij het internationale boksen betrokken blijven.